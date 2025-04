Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, bij zachte minima rond 12 graden. Tegen de ochtend is wat regen of een bui mogelijk.

Morgen is het wisselvallig en de kans op enkele buien of wat regen neemt toe. De buien kunnen fel zijn. We halen opnieuw maxima tussen 15 en 17 graden.

Woensdag houden we het droog. Het is vrij zonnig en we halen tot 16 graden.

Donderdag is er iets meer kans op een bui, maar dan heel lokaal.

Vrijdag is de zon daar weer en af en toe wat wolken, we halen dan 17 graden.