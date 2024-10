Vanavond neemt de bewolking toe en later in de nacht volgt er regen en een aantal buien. Zelfs een felle bui met onweer is mogelijk. Minima rond 15 graden.

In de tweede helft van de week neemt de wisselvalligheid weer toe. Morgen kan er af en toe wat regen of een bui vallen bij nog 18 graden. En dat zelfde weerbeeld krijgen we op vrijdag.

En ook in het weekend moeten we tevreden zijn met een mix van wolken, opklaringen en een enkele bui. De maxima kalven nog wat af tot zo’n 16 graden.