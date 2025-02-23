Aanmelden
Vrij onstui­ming met wind en regen

Het is vrij onstuimig vandaag met een zuidwestenwind, en die kan aan zee oplopen tot 5 beaufort. Wolken, opklaringen en buien wisselen elkaar af. Vooral aan zee maar ook in de provincie valt er geregeld regen. We halen 18 graden aan de kust tot 20 graden in de provincie.

Vanavond en vannacht ook enkele verspreide buien, vooral aan de kust. De minima zakken naar een graad of 12.

Morgen is iets wisselvalliger met kans op buien en maxima net onder de 20 graden. Er staat ook meer wind.

Zaterdag kans op verspreide buien of wat regen met wind en maxima rond 19 graden. Zondag start nog droog maar na de middag komt er mogelijk weer regen.

Geert Naessens
