Vanavond en vannacht is het bewolkt en minder koud met minima tussen 3à4 graden aan zee en 1à2 graden landinwaarts.

Ook morgen en in het weekend is het zwaar bewolkt met geleidelijk toenemende neerslagkansen. De nachtvorst verdwijnt en overdag wordt het dan al 4 graden landinwaarts, aan zee wat meer.

Morgen is het nog droog, zaterdag is een drupje regen niet onmogelijk. Vooral zondag zou er kunnen een lokale drup vallen. Begin volgende week krijgen we waarschijnlijk een beetje hetzelfde weer, maar met stijgende neerslagkansen.