Er is vandaag nog een kleine kans op een bui, maar die kans is beperkt. Op de meeste plaatsen blijft het waarschijnlijk gewoon droog. Er staat een matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richting.

Aan de kust is er een afwisseling van wolken en zon, met op sommige momenten opnieuw vrij veel zon. Ook daar is een buitje niet helemaal uitgesloten, maar de kans daarop is klein.