Vandaag: verder afkoelend weer, maar meestal droog
© Frank Vergucht
Vandaag koelt het verder af. De grote hitte van de voorbije dagen is voorbij en de temperaturen zakken naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Aan de kust wordt het ongeveer 22 graden, landinwaarts kan het nog 25 graden worden.
Er is vandaag nog een kleine kans op een bui, maar die kans is beperkt. Op de meeste plaatsen blijft het waarschijnlijk gewoon droog. Er staat een matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richting.
Aan de kust is er een afwisseling van wolken en zon, met op sommige momenten opnieuw vrij veel zon. Ook daar is een buitje niet helemaal uitgesloten, maar de kans daarop is klein.
Droge avond en nacht
Vanavond en vannacht blijft het droog. Het wordt meestal licht bewolkt, met brede opklaringen. De minima liggen rond 17 graden.