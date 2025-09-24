Vanavond en vannacht blijft het rustig en droog. De minima zakken tegen de ochtend naar 6 à 8 graden. Lokaal kan er wat nevel ontstaan.

Ook morgen is het zonnig en zacht, met een nazomers gevoel. Donderdag blijft datzelfde rustige weerbeeld aanhouden, en plaatselijk kan het kwik zelfs 20 graden aantikken.

Vanaf vrijdag verandert het weer. Dan trekt een actieve storing over ons land met perioden van regen, meer wind en lagere temperaturen. Ook het weekend lijkt wisselvalliger te verlopen, al is dat nog niet helemaal zeker.