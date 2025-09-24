19°C
West-Vlaanderen

Veel zon tot don­der­dag, daar­na regen op komst

2025 09 29 114451 Deerlijk Jan Demets

Deerlijk © Jan Demets

Vandaag start met wat wolkenvelden, maar al snel komt de zon er door. De maxima liggen rond 18 tot 20 graden bij een zwakke noordenwind.

Vanavond en vannacht blijft het rustig en droog. De minima zakken tegen de ochtend naar 6 à 8 graden. Lokaal kan er wat nevel ontstaan.

Ook morgen is het zonnig en zacht, met een nazomers gevoel. Donderdag blijft datzelfde rustige weerbeeld aanhouden, en plaatselijk kan het kwik zelfs 20 graden aantikken.

Vanaf vrijdag verandert het weer. Dan trekt een actieve storing over ons land met perioden van regen, meer wind en lagere temperaturen. Ook het weekend lijkt wisselvalliger te verlopen, al is dat nog niet helemaal zeker. 

Geert Naessens

