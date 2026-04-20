Veel zon op komst, maar eerst nog wat wol­ken en wind

Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Af en toe schuift er wat meer bewolking binnen door een zwakke storing, die lokaal een spatje regen kan meebrengen. De maxima liggen tussen 13 en 15 graden, bij een opnieuw goed voelbare noordoostenwind.

Vanavond en vannacht blijft de wind uit het noordoosten waaien. De minima zakken naar 6 tot 8 graden.

De dagen nadien klaart het opnieuw volledig op. Van dinsdag tot en met vrijdag is het zonnig, met temperaturen die geleidelijk oplopen tot rond 20 graden tegen het einde van de week. De noordoostenwind blijft wel nadrukkelijk aanwezig en kan vooral morgen storend zijn. Aan zee kan die wind zelfs aantrekken tot 5 Beaufort.

Tegen het weekend neemt de kans op wat lichte wisselvalligheid toe, met mogelijk wat regen.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weer 24 april
Weerbericht

Zonnige, maar wel frisse dag door noordoostenwind
2026 04 19 115802 Lichtervelde frans vanclooster
Weerbericht

Wisselvallige start van de dag, later meer zon en warmere temperaturen
2026 04 20 083531 Zwevegem Johnny Derveaux
Weerbericht

Zonnig weer, maar storende wind

