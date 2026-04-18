15°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Veel zon na een bewolkte start

Weerfoto

Vandaag start met wolken maar daarachter klaart het geleidelijk op met veel zon. Het is daarbij 13 graden aan zee tot 15 landinwaarts, maar door een fors aantrekkende noordoostelijke wind voelt het een stuk kouder aan.

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 3-4 graden landelijk en 5-6 aan de kust. Het blijft goed doorwaaien uit het noordoosten.

De rest van de week verloopt ook volledig droog. De temperaturen gaan daarbij weer wat omhoog, wel met koele nachten. Morgen halen we 16 tot 17 graden. Er blijft wel een goed voelbare noordoostelijke wind bij staan.

Donderdag wordt het ook ongeveer zoiets met opnieuw veel zon. De dagen nadien koelt het dan wel weer iets af, maar het blijft zonnig.

Geert Naessens

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden