veel zon, maar kans op bui

Vandaag zien we eerst nog een zelfde weerbeeld als de vorige dagen: veel zon, hoge maxima en geleidelijk ook wat minder wind die later meer oost tot zuidoost van richting wordt. Later neemt de bewolking en de kans op een bui toe. Het wordt gemakkelijk tot 25 graden landinwaarts, 23 à 24 aan de kust en in de kustregio.