Vanavond en vannacht is het rustiger met wolken en opklaringen en minima rond 12 graden.

Morgen wordt het tot 24 graden. Let wel: dat zijn waarden voor in de provincie want aan de kust zal het frisser zijn tot 19 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. De wind draait naar het noordwesten.

Zondag is het minder warm, maar 20 graden halen we nog wel. Aan zee iets minder. Positief is wel dat de zon meer te zien zal zijn.

Maandag en dinsdag wordt het wisselvalliger. Vooral dinsdag kan er regen vallen. Maxima rond 18-19 graden.