Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met minima rond 12 graden. Er is amper wind.

In het weekend is zomers weer met veel zon en verder oplopende temperaturen. Morgen halen we 26 graden en zondag 27 graden. Zondag zijn alle wolken verdwenen.

Begin volgende week wordt het nog warmer. Mogelijk een flink stuk boven de 30 graden, uiteraard met telkens veel zon.