Vanavond en vannacht is het nog altijd bewolkt en droog. Enkel in het uiterste zuiden kan er misschien een drupje regen vallen, bij minima rond 10 graden.

Ook morgen staat er een stevige wind, bij 15 graden. De zon breekt wat meer door dan vandaag.

En ook op donderdag krijgen we de zon af en toe te zien, bij nog maar eens maxima tot 15 graden en heel veel wind.

Vrijdag wordt het warmer, tot 18 graden. De windt neemt dan wat in kracht af.

Zaterdag zouden er meer wolken opduiken en neemt ook de kans op regen toe. We halen dan 20 graden.