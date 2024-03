Ook vanavond en vannacht is het bewolkt maar droog, bij minima rond 8 graden.

Morgen gaat het al heel snel regenen. Al van in de ochtend is het bewolkt met perioden van regen en we halen niet veel meer dan 10 graden. Er staat daarbij een matige zuidwestelijke wind.

Het weekend wordt wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en ook enkele buien. Het is koeler met 10 tot 12 graden en een stevige westelijke tot noordwestelijke wind.

Vanaf maandag zou het weer stabieler worden en later in de week ook weer zachter.