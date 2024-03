Vanavond en vannacht is het rustiger, maar er zijn wel veel wolken. Minima daarbij rond 7-8 graden.

Zaterdag blijft het erg wisselvallig met telkens maxima rond 13 graden en af en toe buien of wat regen. We krijgen we de zon nauwelijks te zien.

Zondag is het meestal droog met ook wat hogere temperaturen en meer zon. Maandag is dan weer een echte regendag.