Vandaag staan er een paar regenzones op de kaarten. De eerste trekt vanochtend door, maar stelt weinig voor, enkel wat gedruppel. Daarna is het tijdelijk droog met in de late middag een actievere regenzone met meer neerslag. Het wordt zo'n 18 graden met veel wind. Zelfs met pieken tot 60-70 km per uur aan zee.