Vanavond gaat de wind snel liggen en de nacht verloopt rustig met minima rond 12 tot 13 graden. De bewolking neemt wel toe en later stijgt de kans op een bui weer. Ook morgen is de kans op een bui niet verdwenen en vallen er verspreid wel enkele exemplaren. Dat worden zelfs gaandeweg felle buien, met kans op onweer. Het wordt dan tot 19 à 20 graden landinwaarts.

Maandag wordt het aanhoudend wisselvallig. Kans op wat regen of een bui bij nog steeds erg gematigde temperaturen van 18 tot 19 graden. De wind wordt wel zuidelijk en voert warmere lucht aan tegen de avond.

Dinsdag krijgen we een eendaagse opstoot van zomerse warmte met maxima die landinwaarts tot 25 graden kunnen oplopen. De warmte wordt later in de middag echter al met felle regen- en onweersbuien verdreven.