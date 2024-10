Veel wind en af en toe een bui

Vanavond en vannacht vallen er vooral aan zee nog buien en die kunnen fel zijn. Landinwaarts is het droog. Minima rond 6-7 graden tegen de ochtend met een verder afnemende wind.

Morgen is er in de ochtend nog een bui mogelijk, vooral aan zee, na de middag wordt het droog. We halen opnieuw maxima tot 14 graden.