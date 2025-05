Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met minima tussen 8 en 10 graden. Het blijft winderig.

Morgen halen we tot 16 graden. Het waait nog altijd goed door uit het noorden tot noordoosten.

In het weekend is het weer warmer, maar we halen toch geen 20 graden. Ook dan blijft het droog maar blijft die noordoostelijke wind de spelbreker. Zaterdag is het vrij zonnig, zondag zijn er meer wolken.