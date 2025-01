Ook vanavond en vannacht is het zacht met minima rond 10 graden, veel wind en steeds perioden met regen.

Morgen is ook nog zacht, maar gaandeweg komt er dan weer koudere lucht binnen met dalende temperaturen en opnieuw perioden van regen of buien. Er kan in totaal tot maandagavond op veel plaatsen meer dan 30 liter water per vierkante meter vallen.

Dinsdag en de dagen erna is het opnieuw licht winters met koudere nachten en kans op wat lichte nachtvorst. Overdag dalen de maxima ook weer en er is kans op enkele winters getinte buien.

Mogelijk komt er woensdagavond een sneeuwzone binnen, maar zowel timing als ligging van dat front zijn op dit moment nog niet zeker. We volgen dit verder op.





Aan de kust gaan we vandaag weer volop in de zachte lucht geraken met zelfs maxima van 12 tot 13 graden met veel regen en wind al lijkt het in de middag wel wat droger te gaan worden. De zuidwestelijke wind kan gemakkelijk uithalen tot rond 60 km per uur. Morgen zien we een zelfde beeld al kan het in de ochtend wel tijdelijk droger zijn. Maxima in de ochtend rond 11 graden, dalende naar 8 graden in de middag.