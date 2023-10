Vanavond en vannacht blijft het regenen, bij minima rond 9 graden.

Morgen bereiden we ons al voor op het stormweer van donderdag. Er staat dan al een harde wind, met pieken tot 90 km per uur. Het wordt een kletsnatte dag, bij zo’n 15 graden.

Donderdag neemt de wind nog in kracht toe. Aan zee wordt die stormachtig met pieken tot 110 km per uur. Die harde wind kan lokaal schade veroorzaken, zeker door omvallende bomen. Die dragen door het zachte weer nog veel bladeren waardoor ze meer wind kunnen vangen. Ook die dag houden we het niet droog en halen we 14 graden.