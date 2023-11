Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk aan in de Westhoek en kunnen er vooral aan zee en in het noorden van de provincie nog een paar vallen. De temperaturen zakken naar 6 graden.

Morgen wordt het droog, op een verdwaalde bui na. We halen maar 9 graden meer en in de nacht naar zondag gaat het zelfs lichtjes vriezen.

Zondag is het droog bij opnieuw 9 graden. De bewolking neemt in de loop van de dag weer toe en in de nacht naar maandag gaat het weer fel regenen.

Maandag is het zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van intense regen. Het wordt wat zachter met maxima rond 14 graden.