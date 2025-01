Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met mogelijk aan zee eerst nog een buitje. Later in de nacht kan nevel, mist en lage bewolking opduiken. Het gaat weer licht vriezen, maar waar nog sneeuw ligt kan het wat kouder worden. Aan zee krijgen we de minst koude minima die daar licht positief zijn, maar aan de grond vriest het overal. Er is dus ook komende avond en nacht weer overal kans op gladheid.

Ook morgen is een rustige dag met overdag maximaal een graad of 3. De dag start met neven en mist en mogelijk raakt de zon daar overdag nauwelijks door.

Ook zondag is een rustige dag met kans op nevel, mist en lage wolken. De maxima zitten telkens maar rond een 2-tal graden.

Maandag gaat de wind geleidelijk meer zuidwest worden en komt er stilaan zachtere zeelucht binnen. Toch kan maandag nog wel een koude dag zijn, maar de dagen nadien wordt het zachter.