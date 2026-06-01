Vandaag wordt de betere dag van het weekend: droog, meer zon en minder wind
© Ghislain Van De Meulebroeke
Vandaag krijgen we duidelijk de beste dag van het weekend. Het blijft droog en er komt meer ruimte voor de zon, zeker in de namiddag. Bovendien neemt de wind fors af.
Vandaag blijft het droog en wordt het geleidelijk zonniger. Vooral in de middag en namiddag zijn er mooie opklaringen. Het wordt ook iets warmer dan de voorbije dagen.
Aan zee halen we 17 tot 18 graden. Landinwaarts wordt het 19 graden, lokaal mogelijk zelfs 20 graden. De wind, die de voorbije dagen nadrukkelijk aanwezig was, neemt in de loop van de dag duidelijk af.
Regen op komst
Vanavond en vannacht blijft het eerst rustiger. Later in de nacht neemt de bewolking opnieuw toe en steekt ook de wind weer wat op. De minima liggen rond 12 graden. Tegen de ochtend is er kans op wat regen.