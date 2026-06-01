Vandaag blijft het droog en wordt het geleidelijk zonniger. Vooral in de middag en namiddag zijn er mooie opklaringen. Het wordt ook iets warmer dan de voorbije dagen.

Aan zee halen we 17 tot 18 graden. Landinwaarts wordt het 19 graden, lokaal mogelijk zelfs 20 graden. De wind, die de voorbije dagen nadrukkelijk aanwezig was, neemt in de loop van de dag duidelijk af.