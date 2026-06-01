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Weerbericht

Van­daag wordt de bete­re dag van het week­end: droog, meer zon en min­der wind

2026 06 07 093456 Kortrijk Ghislain Van De Meulebroeke

© Ghislain Van De Meulebroeke

Vandaag krijgen we duidelijk de beste dag van het weekend. Het blijft droog en er komt meer ruimte voor de zon, zeker in de namiddag. Bovendien neemt de wind fors af.

Vandaag blijft het droog en wordt het geleidelijk zonniger. Vooral in de middag en namiddag zijn er mooie opklaringen. Het wordt ook iets warmer dan de voorbije dagen.

Aan zee halen we 17 tot 18 graden. Landinwaarts wordt het 19 graden, lokaal mogelijk zelfs 20 graden. De wind, die de voorbije dagen nadrukkelijk aanwezig was, neemt in de loop van de dag duidelijk af.

Regen op komst

Vanavond en vannacht blijft het eerst rustiger. Later in de nacht neemt de bewolking opnieuw toe en steekt ook de wind weer wat op. De minima liggen rond 12 graden. Tegen de ochtend is er kans op wat regen.

Axel Ballekens

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