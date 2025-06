In de namiddag wordt het opnieuw droog met een afwisseling van zon en wolken. De wind trekt aan en het wordt zo’n 22 graden aan zee en tot 25 graden landinwaarts.

Vanavond en vannacht blijft het droog met opklaringen en minima rond 16 à 17 graden.

Maandag is de koelste dag van de week, met maxima tussen 20 en 23 graden. Er is een mix van zon en wolken, en lokaal kan een bui vallen. De westenwind is vrij stevig en kan aan zee krachtig worden. Dinsdag wordt opnieuw warmer, met veel zon en temperaturen tot 25 graden.

Woensdag keert de hitte terug. De temperaturen stijgen weer richting 30 graden, met veel zon overdag. Later op de dag is er wel kans op een regen- of onweersbui.