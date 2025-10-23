Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en neemt de wind nog wat toe. Het is grotendeels droog, al is een spatje regen niet uitgesloten. De minima schommelen tussen 8 en 9 graden.

Morgen wordt het zachter met temperaturen tot 16 graden, maar de bewolking neemt verder toe. Er staat meer wind en op sommige plaatsen kan er lichte regen vallen.

In het weekend krijgen we opnieuw perioden met regen. Zowel zaterdag als zondag verlopen wisselvallig met af en toe regen en zachte temperaturen: zo’n 16 graden op zaterdag en 15 op zondag. Maandag lijkt het opnieuw droger te worden.