West-Vlaanderen

Van­daag nog bewolkt, maar mor­gen en vrij­dag krij­gen we de zon te zien

Weer 6 mei 2026

Blankenberge © Kurt De Saveur

Vandaag blijft het opnieuw overwegend droog. We starten wel met veel wolken, al komt er in de loop van de dag meer ruimte voor de zon. De maxima liggen iets lager dan gisteren, met zo’n 13 graden aan zee en rond 14 graden landinwaarts. De noordoostenwind spant overdag opnieuw flink aan en kan aan zee vrij krachtig worden.

Vanavond en vannacht breekt de bewolking verder open. Het wordt rustiger met minima tussen 7 en 8 graden en een afnemende wind.

Morgen krijgen we meer zon. De temperaturen klimmen dan naar 13 à 14 graden aan zee en 15 à 16 graden landinwaarts, bij een verder afnemende wind.

Tegen vrijdag en in het weekend neemt de bewolking geleidelijk weer toe. Vrijdag kan nog vrij zonnig verlopen, maar vooral in het weekend stijgt de kans op neerslag. Zaterdag blijft mogelijk nog droog, al is dat nog onzeker. Zondag lijkt natter te worden, al blijven de temperaturen dan wel zacht.

Geert Naessens

