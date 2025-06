Vanavond en vannacht koelt het af tot een frisse 13 graden. Er zijn wat wolkenvelden en de wind draait zwak naar het noorden.

Morgen verloopt opnieuw overwegend zonnig, al starten we mogelijk met wat meer bewolking. Die trekt echter snel weg. De noordelijke wind blijft zwak tot matig, met maxima die iets lager liggen dan vandaag.

Tegen het einde van de week kan het kwik zelfs richting 28 graden of hoger gaan, met in het weekend mogelijk de kaap van 30 graden. De kans op een eerste hittegolf is reëel.