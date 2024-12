Vanavond en vannacht trekt een felle regenzone door onze provincie. Die gaat gepaard met een felle zuidwesten wind en minima rond 7 graden.

Morgen zorgt een storm boven de Noordzee voor veel wind. Mogelijk krijgen we rukwinden van 100 km/uur en meer aan zee. Het is daarbij zwaar bewolkt met regenbuien en maxima rond 9 graden. Zondag draait de wind naar het noorden, en neemt hij iets af in kracht. Er is ook kans op licht winterse buien.

Ook maandag is nog een gure dag met veel wind uit het noordoosten. Het is dan bewolkt met kans op een bui en maxima rond 7 graden.