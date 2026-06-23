Vandaag minder warm, maar kans op stevige onweersbuien in de regio
© Luc Van Torre
Na de hitte van de voorbije dagen stroomt vandaag minder warme lucht onze regio binnen. Door een wind die naar het westen draait, dalen de temperaturen geleidelijk. Toch kan het landinwaarts nog altijd 30 graden of iets meer worden.
Vooral aan de kust is het verschil duidelijk voelbaar. Daar blijven de maxima rond 25 graden hangen. Meer landinwaarts wordt het nog warmer, maar gaandeweg de dag volgt ook daar afkoeling.
Kans op lokale buien
Er is vandaag kans op lokale onweersbuien, al blijft het moeilijk om precies in te schatten waar en hoe zwaar die zullen zijn. Volgens de weermodellen zit er voorlopig niet bijzonder veel onweer in de verwachting.
De buien die er zijn, trekken vooral in de ochtend over de regio. Later op de dag en vooral ’s avonds lijken eventuele buien eerder dieper landinwaarts en in de meer zuidoostelijke regio’s op te duiken.
Felle buien
Als er onweersbuien ontstaan, kunnen die wel stevig zijn. Daarbij is er lokaal kans op hagel, rukwinden en veel neerslag op korte tijd. Het blijft dus opletten, ook al is de kans op zwaar onweer niet overal even groot.
Warme avond en nacht
Ook vanavond en vannacht blijft het warm. De temperaturen zakken niet ver weg en blijven rond 17 tot 20 graden schommelen.