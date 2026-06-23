Er is vandaag kans op lokale onweersbuien, al blijft het moeilijk om precies in te schatten waar en hoe zwaar die zullen zijn. Volgens de weermodellen zit er voorlopig niet bijzonder veel onweer in de verwachting.

De buien die er zijn, trekken vooral in de ochtend over de regio. Later op de dag en vooral ’s avonds lijken eventuele buien eerder dieper landinwaarts en in de meer zuidoostelijke regio’s op te duiken.