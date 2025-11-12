Vandaag koeler met buien, later deze week weer meer zon
Meulebeke © Luc Lambert
Vandaag blijft het koeler, al halen we toch nog maxima rond 10 à 11 graden. Er trekken opnieuw buien over het land, die lokaal feller kunnen zijn met regen, wat stofhagel en aan de kust zelfs met een donderslag. In de namiddag nemen de buien geleidelijk af. De wind is gedraaid naar het noorden en waait vooral aan zee krachtig. Later op de dag neemt de wind langzaam af.
Vanavond en vannacht zijn er eerst nog enkele verspreide buien, maar op veel plaatsen wordt het geleidelijk aan droger. De minima zakken naar zo’n 7 graden aan de kust en rond 4 graden landinwaarts, bij een verder afnemende wind.
Morgen schuift een regenzone het land binnen. Later op de dag wordt het overal regenachtig. De maxima schommelen rond 8 graden.
Woensdag komen we dieper in koelere lucht terecht, met opnieuw buien. Ook in de tweede helft van de week blijft het fris. Tegen vrijdag wordt het wel droger met meer zon. Landinwaarts is dan mogelijk voor het eerst dit najaar lichte nachtvorst.