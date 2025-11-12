Vanavond en vannacht zijn er eerst nog enkele verspreide buien, maar op veel plaatsen wordt het geleidelijk aan droger. De minima zakken naar zo’n 7 graden aan de kust en rond 4 graden landinwaarts, bij een verder afnemende wind.

Morgen schuift een regenzone het land binnen. Later op de dag wordt het overal regenachtig. De maxima schommelen rond 8 graden.

Woensdag komen we dieper in koelere lucht terecht, met opnieuw buien. Ook in de tweede helft van de week blijft het fris. Tegen vrijdag wordt het wel droger met meer zon. Landinwaarts is dan mogelijk voor het eerst dit najaar lichte nachtvorst.