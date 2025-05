Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maar het blijft overwegend droog. In het noorden is er deze ochtend wek nog kans op een licht buitje. De wind wakkert aanvankelijk aan, maar neemt later af en draait naar het noordwesten. De temperaturen blijven aan de frisse kant met maxima rond 13 graden aan zee en tot 15 graden landinwaarts.