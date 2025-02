Vanavond en vannacht is het nog altijd bewolkt bij minima rond 3 graden.

Morgen zit de wind in het noordwesten en halen we een graad of 9. Het is dan eerst zwaar bewolkt. Later op de dag breekt de zon door.

Donderdag wordt het opnieuw kouder. De lichte nachtvorst keert ook terug. Overdag halen we een graad of 6.

Vrijdag zou er misschien zelfs wat sneeuw kunnen vallen, bij zo’n 4 graden. We krijgen zeker geen mooi sneeuwtapijt, maar wat vlokjes zijn wel mogelijk.