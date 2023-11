Morgen is de regen er ook weer. Het is zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van intense regen. Het wordt ook weer zachter met maxima tot rond 14 tot zelfs 15 graden. Het gaat daarbij wel weer fel waaien met windstoten van 70 km per uur zowel aan zee als landinwaarts.

Dinsdag wordt het niet veel beter. Opeenvolgende storingen brengen perioden van regen en buien met zich mee bij maxima rond 13 graden en nog steeds veel wind.

Ook de rest van de week krijgen we opnieuw erg wisselvallig herfstweer met vrijwel elke dag de nodige hoeveelheid regen in de vorm van buien of regenzones. Het gaat ook flink waaien en het wordt geleidelijk aan weer wat minder zacht.