Van­daag blijft het zacht en bewolkt

Frank Vergucht

Het wordt een zachte zaterdag met temperaturen tussen de 8 à 10 graden. Het blijft droog, maar de zon laat zich weinig zien door de vele wolkenvelden. Vanmiddag zijn er wel enkele opklaringen mogelijk.

Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op nevel of mist. De temperaturen dalen tot ongeveer 4 graden aan de kust en 2 graden landinwaarts. Ook morgen wordt een rustige dag met geleidelijk brede opklaringen en maxima opnieuw rond 10 graden

Geert Naessens

