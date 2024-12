Morgen wordt het zacht met temperaturen rond 12 graden, al verwachten we ook af en toe regen. ’s Ochtends staat er een stevige wind, maar die neemt in de loop van de dag af. Vrijdag gaat het mogelijk nog harder waaien, al is dat nog twijfelachtig. Het wordt zo’n 10 graden, met flinke regenbuien. In het weekend houdt de wisselvalligheid aan, met vooral zaterdag nog veel regen, wind en koelere temperaturen.