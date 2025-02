Vanavond en vannacht is het bewolkt bij minima rond 4 graden. Tegen de ochtend is een drupje regen mogelijk.

Morgen breekt het echte zachte weer door met maxima tot 13 graden. ’s Morgens zijn er nog veel wolken en valt er wat regen, na de middag is het droog.

Vrijdag hangt er een klein beetje lente in de lucht. Het is droog, we krijgen geregeld de zon te zien, en we halen 14 en misschien zelfs 15 graden.

Ook in het weekend haalt het kwik dubbele cijfers. Zaterdag zal er wel wat regen vallen.