Het weekend is wisselvallig met zowel zaterdag als zondag nog perioden van regen bij maxima rond 11 graden. Zaterdagavond en -nacht is het wisselend tot zelfs licht bewolkt. Het kan flink afkoelen met minima rond 3 à 4 graden tegen de ochtend. Zondag is er vooral in de ochtend kans op een bui, maar ook in de middag valt er mogelijk wat regen of een bui met tussendoor ook enkele voorzichtige opklaringen.