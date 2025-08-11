23°C
Aanmelden
Weerbericht

Van grijs naar zon­nig: tem­pe­ra­tu­ren tot 24 graden

weer zon leie

Beveren-Leie - ©Jan Vermeulen

De dag begint met flink wat ochtendgrijs, plaatselijk zelfs met wat motregen. In de loop van de voormiddag en vooral in de namiddag breekt de zon steeds meer door en wordt het vrij zonnig tot zonnig. De temperatuur stijgt naar zo’n 21 graden aan de kust en tot 24 graden landinwaarts. De noordenwind waait matig, aan zee kan die later zelfs vrij krachtig worden.Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het koelt af naar 13 à 15 graden en de wind neemt geleidelijk in kracht af.

Morgen krijgen we opnieuw een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de bewolking toe en draait de wind naar het noordoosten, waarbij hij opnieuw wat aanwakkert.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weer - Zonnebloem
Weerbericht

Op weg naar een hittegolf: tropische temperaturen tot het einde van de week
2025 08 13 071103 wakken dentergem jean claude castelein
Weerbericht

Nog altijd warm, maar wolken zijn hardnekkig
2025 08 10 111056 Zwevegem Willy Huys
Weerbericht

Warmste dag van de week met maxima tot 35 graden, aan zee tot 30 graden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden