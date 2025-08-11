De dag begint met flink wat ochtendgrijs, plaatselijk zelfs met wat motregen. In de loop van de voormiddag en vooral in de namiddag breekt de zon steeds meer door en wordt het vrij zonnig tot zonnig. De temperatuur stijgt naar zo’n 21 graden aan de kust en tot 24 graden landinwaarts. De noordenwind waait matig, aan zee kan die later zelfs vrij krachtig worden.Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het koelt af naar 13 à 15 graden en de wind neemt geleidelijk in kracht af.

Morgen krijgen we opnieuw een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de bewolking toe en draait de wind naar het noordoosten, waarbij hij opnieuw wat aanwakkert.