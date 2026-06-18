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West-Vlaanderen

Tro­pi­sche hit­te houdt aan: kwik stijgt later deze week tot 35 graden

2026 06 21 140230 De Panne Claus Sam

De Panne © Sam Claus

Vandaag stijgen de temperaturen in West-Vlaanderen opnieuw fors. Landinwaarts halen we maxima van 32 à 33 graden, terwijl het aan de kust iets koeler blijft met temperaturen rond 28 graden. Daarbij schijnt de zon volop en blijft het overal droog.

Ook vannacht blijft het bijzonder zacht. De temperaturen zakken tegen de ochtend  naar 17 graden op het platteland en rond 20 graden of meer in stedelijke gebieden.

Morgen wordt het nog warmer. De temperaturen doen er nog één à twee graden bij, waardoor landinwaarts maxima tot 34 graden mogelijk zijn. Ook aan zee kan het kwik oplopen tot ongeveer 30 graden. 

Tegen het midden van de week kan het in het zuiden van de provincie lokaal zelfs 35 graden worden. Pas richting het weekend neemt de kans op onweersbuien opnieuw toe, al blijft het ook dan nog erg warm.

Geert Naessens

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