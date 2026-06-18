Ook vannacht blijft het bijzonder zacht. De temperaturen zakken tegen de ochtend naar 17 graden op het platteland en rond 20 graden of meer in stedelijke gebieden.

Morgen wordt het nog warmer. De temperaturen doen er nog één à twee graden bij, waardoor landinwaarts maxima tot 34 graden mogelijk zijn. Ook aan zee kan het kwik oplopen tot ongeveer 30 graden.

Tegen het midden van de week kan het in het zuiden van de provincie lokaal zelfs 35 graden worden. Pas richting het weekend neemt de kans op onweersbuien opnieuw toe, al blijft het ook dan nog erg warm.