Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm. In de steden zakken de temperaturen niet onder 25 graden, terwijl de minima op het platteland rond 20 graden blijven hangen. Het blijft helder en rustig.

Ook de komende dagen houdt het zeer warme weer aan. De maxima blijven ruim boven 30 graden uitkomen en landinwaarts stijgt het kwik opnieuw richting 35 graden of meer. Sommige weermodellen voorzien tot en met vrijdag lokaal zelfs 37 à 38 graden. Tegen vrijdag neemt wel de kans op een onweersbui toe.

Ook tijdens het weekend blijft het warm en blijft de hittegolf aanhouden. Wel stijgt de kans op onweersbuien geleidelijk. Zaterdag zijn temperaturen van 30 graden of meer nog mogelijk. Tegen zondag lijkt het wat af te koelen, met maxima rond 25 graden.