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Tot 38 gra­den over­dag en niet koe­ler dan 20 gra­den s nachts: extre­me tem­pe­ra­tu­ren hou­den aan

Weer 24 06

Roeselare © Christine Bentein

Vandaag krijgen we opnieuw een bijzonder warme zomerdag met volop zon. De temperaturen klimmen nog enkele graden hoger dan gisteren. Landinwaarts halen we gemakkelijk 35 graden, terwijl het in de Leievallei tegen het einde van de namiddag lokaal zelfs 37 à 38 graden kan worden. Ook aan zee wordt het uitzonderlijk warm met maxima van 33 à 34 graden. Later op de dag steekt er mogelijk wat zeebries op, maar die zal nauwelijks voor afkoeling zorgen.

Vanavond en vannacht blijft het uitzonderlijk warm. In de steden zakken de temperaturen niet onder 25 graden, terwijl de minima op het platteland rond 20 graden blijven hangen. Het blijft helder en rustig.

Ook de komende dagen houdt het zeer warme weer aan. De maxima blijven ruim boven 30 graden uitkomen en landinwaarts stijgt het kwik opnieuw richting 35 graden of meer. Sommige weermodellen voorzien tot en met vrijdag lokaal zelfs 37 à 38 graden. Tegen vrijdag neemt wel de kans op een onweersbui toe.

Ook tijdens het weekend blijft het warm en blijft de hittegolf aanhouden. Wel stijgt de kans op onweersbuien geleidelijk. Zaterdag zijn temperaturen van 30 graden of meer nog mogelijk. Tegen zondag lijkt het wat af te koelen, met maxima rond 25 graden.

Geert Naessens
Hitte Hittegolf

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