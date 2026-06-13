Tegen de late namiddag en in de avond neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Die kunnen lokaal fors uitpakken met veel neerslag op korte tijd, hagel en krachtige windstoten. Plaatselijke wateroverlast en schade zijn niet uitgesloten.

Vanavond en vannacht blijft het zacht. Na enkele buien wordt het op de meeste plaatsen droog. De minima zakken naar ongeveer 17 graden landinwaarts, terwijl het in stedelijke gebieden rond 20 graden of meer blijft.

Morgen wordt het iets minder warm. Aan zee halen we ongeveer 22 graden, landinwaarts stijgt het kwik nog tot 25 graden. Een lokale bui blijft mogelijk, vooral tijdens de nacht naar zondag.

Ook zondag blijft het warm met maxima van ongeveer 25 graden aan zee tot 28 graden landinwaarts. Plaatselijk kan het kwik opnieuw richting 30 graden gaan. Maandag wordt het opnieuw tropisch warm met temperaturen boven 30 graden in de hele provincie. Daarbij blijft de kans op een lokale regen- of onweersbui bestaan.