Tot 15 (!) gra­den, de zon komt ook eens piepen

2025 12 09 125155 Kortrijk Hans Soenen 2

Foto Hans Soenen

Vandaag is het heel zacht, tot 15 graden, en meestal droog. In de loop van de dag neemt de kans op wat zon toe. De wind waait iets minder hard uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met opklaringen en minima tussen 6 en 8 graden.

Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, bij maxima rond graden. Het blijft droog, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vrijdag is de kans op wat zon vrij groot, bij maxima rond 11 graden.

In het weekend overheersen de wolken. Vooral zaterdag is er kans op wat regen. Op beide dagen halen we 12 graden.

Geert Naessens

