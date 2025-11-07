16°C
Toe­ne­men­de bewol­king, maar nog altijd zacht

2025 11 12 115026 Sint Denijs Jan Demets

Foto Jan Demets

Vandaag zijn er veel meer wolken dan gisteren. We halen 16 graden en er is een kleine kans op een bui. De wind waait matig uit het zuiden.

Vanavond en vannacht is het nog altijd bewolkt met kans op een drupje regen. Het blijft zacht, zo’n 10 graden. 

Morgen neemt de kans op wat regen nog toe. We halen dan nog altijd een mooie 15 graden.

Vanaf het weekend zakken de maxima. Zaterdag halen we nog 13 graden, zondag 8. Op beide dagen houden we het niet droog.

Geert Naessens

