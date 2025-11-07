Vanavond en vannacht is het nog altijd bewolkt met kans op een drupje regen. Het blijft zacht, zo’n 10 graden.

Morgen neemt de kans op wat regen nog toe. We halen dan nog altijd een mooie 15 graden.

Vanaf het weekend zakken de maxima. Zaterdag halen we nog 13 graden, zondag 8. Op beide dagen houden we het niet droog.