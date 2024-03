Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, bij minima rond 3 graden.

Morgen is het alweer zwaar bewolkt tot betrokken en kan er opnieuw wat regen vallen. Het wordt maar 9 graden meer.

Ook woensdag is het zwaar bewolkt met kans op een drupje regen. We halen dan 11 graden.

Later in de week krijgen we droger, warmer en zonniger weer. Donderdag is de zon er volop bij met maxima rond 13 graden. Vrijdag doen we daar nog een graadje bij en is de lente pas echt in het land.