Vanavond en vannacht is het opnieuw zwaar bewolkt tot betrokken met kans op een drupje regen, wat nevel, en minima rond 11 graden.

Morgen zien we meer grijs dan vandaag. Veel wolken dus, en maar af en toe een schaarse opklaring. De maxima blijven op 17 graden steken bij een zwakke wind uit noordwestelijke hoek.

In het weekend krijgen we zwaar bewolkte tot betrokken dagen bij nog altijd maxima tot 17 graden. Het is wel rustig weer en het blijft droog.

Maandag gelijkaardig weer, bij zo’n 16 graden.