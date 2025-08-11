27°C
Tem­pe­ra­tuur zakt wat, maar het wordt opnieuw een zon­ni­ge zomerdag

Vandaag en in het weekend wisselen zon en wolken af. Soms meer zon, dan weer meer wolken. Maxima vandaag rond 25 tot 27 graden of meer landinwaarts, aan zee minder rond een 23 graden. Er staat overal een zwakke tot matige noordelijke wind, al is die ’s morgens eerst nog wat veranderlijk. Verder vandaag vooral hoge sluierwolken.

Vanavond en vannacht is het eerst helder, maar later raakt het bewolkt en wordt het nevelig. Erg zachte minima van 15 tot 18 graden. Morgen hangt er eerst redelijk wat ochtendgrijs, daarna wordt het zeker in de middag snel vrij zonnig tot zonnig. We halen een 21 tot 24 graden.

Ook zondag is dat zo. Eerst grijs, later vrij zonnig. De wind gaat in het weekeind weer noordoostelijk worden en wat aantrekken. Naar volgende week toe zit er mogelijk een nieuwe opstoot van hitte aan te komen. Tegen het midden van de week lopen de maxima weer fors op.

Kust

Vandaag komt er opnieuw veel zon bij met een graad of 23 en een zwakke tot matige naar noord draaiende wind.

Vanavond en vannacht eerst helder, later bewolkt en nevelig bij minima rond 18 graden. Morgen eerst een grijze start, nadien weer doorbrekende zon en maxima rond 21 graden met een matige noordoostelijke wind.

