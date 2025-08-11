Vanavond en vannacht is het eerst helder, maar later raakt het bewolkt en wordt het nevelig. Erg zachte minima van 15 tot 18 graden. Morgen hangt er eerst redelijk wat ochtendgrijs, daarna wordt het zeker in de middag snel vrij zonnig tot zonnig. We halen een 21 tot 24 graden.

Ook zondag is dat zo. Eerst grijs, later vrij zonnig. De wind gaat in het weekeind weer noordoostelijk worden en wat aantrekken. Naar volgende week toe zit er mogelijk een nieuwe opstoot van hitte aan te komen. Tegen het midden van de week lopen de maxima weer fors op.