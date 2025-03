Ook vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt, met kans op een enkele druppels regen. De minima zijn zacht en liggen rond 13 graden.

Morgen is het zwaar bewolkt tot betrokken, met gaandeweg de dag kans op enkele buien. Het blijft wel nog steeds zacht, met maxima rond of boven de 15 graden. Ook zondag houdt het licht wisselvallige weer aan, met veel wolken, weinig zon en kans op regen of een bui. De temperatuur blijft schommelen rond de 15 graden. Maandag draait de wind naar het noorden en stroomt koudere lucht binnen. Toch blijven de maxima rond de 15 graden hangen.