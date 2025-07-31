Temperaturen stijgen verder: vandaag al warmer, dinsdag mogelijk tot 35 graden
Kortrijk ©Ghislain Van De Meulebroeke
Het wordt een warme en zonnige zondag, met temperaturen die dag na dag verder oplopen. Vandaag kan het landinwaarts al 26, lokaal zelfs 27 graden worden. Wolken zijn er niet meer te bespeuren: enkel zon, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Aan zee kan in de loop van de middag een frisse zeebries opsteken.
Vanavond en vannacht blijft het rustig en zomers. De temperaturen dalen geleidelijk naar 13 tot 15 graden tegen de ochtend, met hier en daar wat nevel in landelijke gebieden.
Hitte op komst
Landinwaarts kan het kwik morgen al tot 30 graden stijgen, met opnieuw volop zon. De wind waait zwak tot matig uit het oosten, en aan de kust kan opnieuw een zeebries opkomen.
Dinsdag wordt naar verwachting de heetste dag van de week, met maxima tot 35 graden. Ook daarna blijft het hoogzomers, al neemt de kans op een lokale regen- of onweersbui dan weer wat toe.
Kans op hittegolf
Woensdag koelt het iets af, maar met temperaturen rond de 28 graden blijft het warm. Donderdag kan het opnieuw richting de 30 graden gaan. Als dat lukt, is er officieel sprake van een hittegolf: vijf dagen op rij minstens 25 graden, waarvan drie dagen 30 graden of meer.