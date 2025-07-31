Landinwaarts kan het kwik morgen al tot 30 graden stijgen, met opnieuw volop zon. De wind waait zwak tot matig uit het oosten, en aan de kust kan opnieuw een zeebries opkomen.

Dinsdag wordt naar verwachting de heetste dag van de week, met maxima tot 35 graden. Ook daarna blijft het hoogzomers, al neemt de kans op een lokale regen- of onweersbui dan weer wat toe.

