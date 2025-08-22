23°C
Tem­pe­ra­tu­ren schom­me­len rond 20 gra­den, met af en toe een bui

Later in de ochtend en rond de middag trekt er opnieuw een storing door onze provincie. Op de meeste plaatsen valt niet meer dan een enkele bui, al kan die bui lokaal wel wel feller uitpakken. In de namiddag klaart het opnieuw op en halen we vlot 22 à 23 graden. De zuidwestenwind waait matig, aan zee soms vrij krachtig.

Vanavond en vannacht kan er aan zee nog een bui vallen. Daarna wordt het overal droog, met zachte minima rond 13 tot 15 graden.

Ook morgen zijn er nog enkele buien mogelijk, al overheersen de droge perioden. Pas tegen de avond neemt de kans op een bui toe. We halen opnieuw zo’n 22 graden. Zondag krijgen we een gelijkaardig weerbeeld, met af en toe een bui, maar vaak ook droog weer. De maxima blijven vooraan in de 20 graden.

Maandag lijkt zelfs een volledig droge dag te worden, met wolken en zon en opnieuw temperaturen rond 20 graden.

