Vanavond en vannacht kan er aan zee nog een bui vallen. Daarna wordt het overal droog, met zachte minima rond 13 tot 15 graden.

Ook morgen zijn er nog enkele buien mogelijk, al overheersen de droge perioden. Pas tegen de avond neemt de kans op een bui toe. We halen opnieuw zo’n 22 graden. Zondag krijgen we een gelijkaardig weerbeeld, met af en toe een bui, maar vaak ook droog weer. De maxima blijven vooraan in de 20 graden.

Maandag lijkt zelfs een volledig droge dag te worden, met wolken en zon en opnieuw temperaturen rond 20 graden.