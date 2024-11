Vanavond en vannacht is het bewolkt met later in de nacht ook regen. Het blijft fors waaien. Minima rond een zachte 12 graden.

Morgen koelt het af tot 12-13 graden, maar dat gaat dan gepaard met veel en intense regen in de ochtend. In de middag is het droog met opklaringen. De naar zuidwest draaiende wind neemt af.

Dinsdag en woensdag zijn wisselvallige dagen. Dinsdag vallen er mogelijk forse buien. Woensdag trekt een actieve depressie door onze buurt met veel regen en wind. Het is op beide dagen nog erg zacht.

Verder in de week wordt het weer minder warm, maar ook rustiger met minder wind. Het lijkt grotendeels droog te blijven al is af en toe een bui wel mogelijk.